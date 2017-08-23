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Dünya

Otobüste yolcuların gözü önünde engelli kadına tecavüz ettiler!

Engelli kadının yardım çağrılarına rağmen, otobüste bulunan hiçbir yolcu genç kadına yardım etmiyor...

23 Ağustos 2017 18:46

Fas'ın turistik kenti Casablanca'da altı kişi, engelli bir kadına belediye otobüsünde tecavüz etti. Diğer yolcuların müdahale etmediği cinsel saldırı, olaya ilişkin videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine duyuldu. 

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, 20 Ağustos Pazar günü çekildiği tahmin edilen videoda yaşları 15-17 arasında değişen kişiler engelli kadının yardım çağrılarına rağmen kadını elle taciz ediyor, gülüyor ve kıyafetini yırtıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, otobüste bulunan hiçbir yolcu olaya müdahale etmiyor. 

Kadına şiddetin, cinsel istismar ve saldırının yaygın olduğu Fas’ta yakın zamanda yapılan ulusal bir araştırmaya göre, her 3 kadından 2’si fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel saldırı ve istismara maruz kalıyor.

 

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