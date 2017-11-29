Otobüste uyuşturucu kullanan yolcuya gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de, yolcu otobüsünde uyuşturucu kullandığı iddiası ile gözaltına alınan yolcunun üzerinden 3 gram bonzai çıktı.

İstanbul\'dan Ankara yönüne giden yolcu otobüsünde bulunan yolcular, polisi arayarak, bir yolcunun uyuşturucu madde kullandığı ihbarında bulundu. Otobüs, TEM yolunun Düzce Gölyaka Kavşağı mevkisinde durduruldu. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen S.S.’nin üzerinde yapılan aramada, 3 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S., ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.