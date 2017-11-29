T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otobüste uyuşturucu kullanan yolcuya gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de, yolcu otobüsünde uyuşturucu kullandığı iddiası ile gözaltına alınan yolcunun üzerinden 3 gram bonzai çıktı

29 Kasım 2017 21:22

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de, yolcu otobüsünde uyuşturucu kullandığı iddiası ile gözaltına alınan yolcunun üzerinden 3 gram bonzai çıktı.
İstanbul\'dan Ankara yönüne giden yolcu otobüsünde bulunan yolcular, polisi arayarak, bir yolcunun uyuşturucu madde kullandığı ihbarında bulundu. Otobüs, TEM yolunun Düzce Gölyaka Kavşağı mevkisinde durduruldu. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen S.S.’nin üzerinde yapılan aramada, 3 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S., ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEdeAnkaraOtobüs TEMDüzce Gölyaka KavşağıUyuşturucuGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24