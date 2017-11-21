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Otobüste 'uyuşturucu' komasına girdi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde yolculuk yaptığı otobüste uyuşturucu komasına giren 21 yaşındaki H

21 Kasım 2017 20:48

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde yolculuk yaptığı otobüste uyuşturucu komasına giren 21 yaşındaki H.A., hastaneye kaldırıldı.
Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nden İstanbul\'a giden yolcu otobosü, Malkara İlçesi\'ne bağlı Çavuşköy Mahallesi\'ne geldiğinde, yolculardan H.A., fenalaştı. Şoför, otobüsü sağa çekip, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi otobüste yapılan H.A., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kullandığı uyuşturucu nedeniyle komaya girdiği belirlenen H.A., tedaviye alındı.

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