Otobüste sigara faciası: 20 ölü

Almanya'nın Hannover kentinde, emeklileri geziye götüren otobüs yandı. İlk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti.



Almanya'da son 16 yılda meydana gelen en korkunç yol kazasında, birden alevler içinde kalan otobüsü tuvalette sigara içen bir yolcunun yaktığı anlaşıldı.



Otobüs dün Hanover kentinin hemen dışında yerel saatle 20.40'ta birden yanmaya başlamış, durumu fark eden şoför hemen kenara çekmiş, ancak panik yüzünden çoğunluğu yaşlı olan yolcuların üçte biri kaçmayı başarabilmişti. Yaralı kurtulan çoğu ciddi yanıklar içindeki 12 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.



Otobüste sigara içen yakmış



Polisin yaptığı açıklamada, otobüs tuvalette sigara içen yolcunun sigarayı söndürmeyi başaramaması yüzünden yandığı belirtildi.



Tuvalet kapısından dumanlar çıkmaya başlayınca, yolculardan biri kapıyı açmış ve alevler tüm otobüsü sarmış. Almanya'nın kuzeyinde otoyolda bir tur otobüsün alev alması sonucu, ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü.



Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı sözcüsü ve polis, Hannover yakınında meydana gelen olayda yolculardan 10 kadarının otobüsten inmeyi başardığını, 20'sinin ise öldüğünü açıkladı.



Kurtulan kişilerin yaralı olduğu belirtildi

