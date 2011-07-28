-OTOBÜSTE ''OKEYE DÖRDÜNCÜ'' ARANIYOR BURSA (A.A) - 28.07.2011 - Rekabette sınır tanımayan şehirlerarası otobüs firmaları, koltuk arkası yeni sistem ekranlar sayesinde yolcularına, birbirleriyle okey ve tavla oynayarak seyahat edebilme imkanı tanıyor. Hitit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Benhür Güzeler, yaptığı açıklamada, şehirlerarası otobüslerindeki eğlence sistemlerinden ''funtoro'' markalı olanların içerik ve reklam yönetimini yapan medya kuruluşu olduklarını belirtti. Funtoro markalı ekranların, pazarın yüzde 65'ine sahip olduğuna dikkati çeken Güzeler, şu anda 81 firmanın toplam 1700 otobüsüne hizmet verdiklerini kaydetti. Dünyanın en büyük yazılım ve donanım firmasından biriyle çalıştıklarını ifade eden Güzeler, şunları söyledi: ''Birçok medya ve sinema kuruluşu ile anlaşmalarımız var. Otobüslerde korsan gösterim yapılmıyor. İzlenen tüm filmler, yasal ve lisanslı. Yolcu, hizmet verdiğimiz otobüslerde istediği filmleri izliyor. Her koltuk birbirinden bağımsız içerikte izleyebiliyor. Yaklaşık 3 ay önce kullanılmaya başlanan ve şu anda otobüslerde bulunan MOD ekranlarımız sayesinde okey ve tavla oynanabiliyor. İnteraktif olarak, 1 numaralı koltukta oturan ile 42 numarada seyahat eden kişi, tavla oynayabiliyor. Otobüsle yolculuk yapanlar, eğer zaman yeterli gelirse, araçta okey turnuvası bile düzenleyebilirler. Çalıştığımız firma, daha birçok hizmetin sunulduğu bu sistem için yaklaşık 1 milyon dolarlık Ar-Ge çalışması yaptı.'' -100 FİLM İZLENEBİLECEK ''ANDROID'' EKRANLAR GELİYOR- Güzeler, önümüzdeki ay içinde yeni sistem ''android'' ekranlara geçileceğini ve otobüslerle yerleştirilmeye başlanacağını belirterek, bu sistemde de 4 kişinin okey oynayabileceğini, tavla turnuvalarının düzenlenebileceğini anlattı. Bunların yanı sıra ekranlardan internete girilebileceğini bildiren Güzeler, şunları kaydetti: ''Seyahat sırasında yanınızda bilgisayar taşımanıza gerek kalmayacak. Yolcular, internette sörf yapabilecek. Seyahat edenler, aynı uçakta olduğu gibi yol bilgilerini görebilecek. Ayrıca, örneğin İzmir'deki Efes Antik Kenti'nin yakınlarından geçiliyorsa bu tarihi yerle ilgili 16 farklı dilde bilgiler verilecek. Televizyon kanalları, oyun ve diğer hizmetlerle yolculuk keyifli hale gelecek.'' Android ekranlı sistemlerde 100 farklı film olacağını ve yolculara daha fazla seçenek sunulacağını ifade eden Güzeler, ''Otobüs firmaları, yolcularını uçaklara kaptırmamak için hizmette sınır tanımıyor'' dedi.