Otobüste dövülen kadının kocası: Metro Turizm avukatları "Maddi manevi ne gerekiyorsa yapalım" dedi

Metro Turizm'e ait bir otobüste yolculuk yaptığı sırada muavin tarafından darp edildiğini söyleyen 2 aylık hamile olan 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina'nın eşi Vahit Duran, olayın duyulmasının ardından Metro Turizm avukatlarının kendisini en az 45- 50 sefer aradığını maddi manevi ne yapmamız gerekiyorsa hazırız, yeterki bu işi temizleyelim, medyada böyle kötü bir şekilde yer almamızın önüne geçeli şikayetinizden vazgeçin dediklerini öne sürdü.

Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde oturan ve 2 aylık hamile olan 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina otobüste koltuktaki televizyonda sinyal olmadığını söylediği muavinin küfür edip vurduğunu, hamile olduğunu belirtmesine rağmen tekme tokat saldırdığını söylemişti. Haberin duyulmasının ardından Metro Turizm‘in sahibi Galip Öztürk olayın yalan olduğunu söylemiş, haberi hazırlayan gazetecileri “vatan haini” ilan etmişti. Öztürk Olesya Kalyujina’nın da bedava bilet için bu iddiayı gündeme getirdiğini öne sürmüştü.

“Bu işi temizleyelim” telefonu

Bedava bilet doğru mu?

Gazeteport'un haberine göre Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina’nın eşi Vahit Duran Metro Turizm’in ve Galip Öztürk’ün bedava bilet için yapıyor iddialarını yalanladı. Duran biletleri kredi kartıyla aldığını söyledi ve o biletleri aldığı kredi kartı dekontunu paylaştı. Dekontla biletlerin üzerindeki bilgiler eşleşiyor.

Darp raporu var mı?

Galip Öztürk “darp yoktur” raporu paylaştı. Galip Öztürk bu raporu adli tıp diye paylaştı. Adli tıp değil ilk muayene raporu. Olesya Kalyujina hamile olduğu için karnına gelen darbenin etkisi için Rize Devlet hastanesine sevk ediliyor. Yani buradaki doktor karnına gelen darbenin etkisini uzman bir doktorun görmesi için sevk yapıyor.

Olesya Kalyujina’nın eşi Vahit Duran, Metro Turizm ve Galip Öztürk’ün “darp yok” iddialarını da yalanladı… Duran hastaneden aldıkları raporu gönderdi. bu raporda doktor “karnına darbe alan” ifadesini kullanıyor.

"Karalama kampanyası yürütülüyor"

Metro Turizm avukatı Burçin Başak ise cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada hamile kadının iddiasını yalanladı. Daha önce yaşanan 'üzücü olayların' gerçek olduğunu belirten Başak, bu kez Metro Turizm hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti.

Olesya Kalyujina’nın eşi Vahit Duran’ın paylaştığı raporlar şöyle: