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Otobüste 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulup arama yapılan otobüste 37 bin, bir yolcunun çantasında ise 3 bin olmak üzere toplam 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

02 Ocak 2018 14:10

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulup arama yapılan otobüste 37 bin, bir yolcunun çantasında ise 3 bin olmak üzere toplam 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri- Malatya yolunda denetim yapıldı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün içinde arama ve kimlik kontrolü yaptı. Otobüste seyahat eden F.B.\'nin çantasından 3 bin, A.P. yönetimindeki otobüsün çeşitli yerlerinden ise 37 bin paket olmak üzere toplam 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. F.B. ve A.P., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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