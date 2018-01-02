Otobüste 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulup arama yapılan otobüste 37 bin, bir yolcunun çantasında ise 3 bin olmak üzere toplam 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri- Malatya yolunda denetim yapıldı. Ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün içinde arama ve kimlik kontrolü yaptı. Otobüste seyahat eden F.B.\'nin çantasından 3 bin, A.P. yönetimindeki otobüsün çeşitli yerlerinden ise 37 bin paket olmak üzere toplam 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. F.B. ve A.P., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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