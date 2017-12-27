Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin şüphe üzerine durdurup, eğitimli köpekle arama yaptığı otobüste 107 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.30 sıralarında yolcu otubüsünü, Erciş ilçesi çıkışında durdurdu. Uyuşturucu bulma konusunda eğitimli \'Alfa\' ile birlikte otobüste yapılan detaylı aramada, aracın tavan kısmına gizlenmiş 200 paket halinde 107 kilo 420 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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