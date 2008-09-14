Otobüslerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı

Bu yıl 9 güne çıkarılması beklenen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bazı otobüs firmalarıda doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştığı açıklandı.



Ramazan ayının 1 Eylül’de başlaması nedeniyle yaz tatilini yarıda kesen ya da hiç gidemeyen birçok kişi, 9 gün olması beklenen bayram tatilini bekliyor.



Bayramda hem yakınlarını ziyaret etmeyi, hem de 3-4 gün de olsa sahil kesimlerinde tatil yapmayı planlayan aileler, bugünden planlarını yapmaya başladı. Bazı aileler, tatil yolculuğu da kendi araçlarını, bazıları da yolların kalabalık olacağı düşüncesiyle toplu ulaşım araçlarını tercih edecek.



Toplu ulaşım araçlarıyla tatile gidecek ailelerin gidiş ve dönüş için biletlerini bugünden almaları gerekiyor.



Özellikle dönüş için çok talep aldıklarını ifade eden yetkililer, bayram dönemi için gelen talebe göre ek sefer çıkarmayı planladıklarını bildiriyor.



