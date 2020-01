'Otobüslere, ATM'lere taş atan beyinsizler, Berkin ebatlarında yeni ölüler sipariş eden aptal kovboy takımı'

Haber7.com yazarı Esra Elönü, 23 kişinin hayatını kaybettiği Kobanê’ye destek eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarının Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olduğunu öne sürerek, “Kendileri öldürüp kendileri ağlıyor, kendileri biçip kendileri kefen tasarlıyor.. Konsantre aptallık bu olsa gerek kanla sulandırmayınca deşarj olamıyorlar. Yakında evliya modunda gezen polisler görürsek şaşırmayın sabır teçhizatları sağlam” dedi.

Esra Elönü, yazısında “Otobüslere, istasyonlara, ATM’lere üç beş beyinsiz kafaları kadar taşları yağdırınca sosyalist olunduğunu Kobani simsarlarının arşivinden öğrendik. İktidar ne yapmalı sizce? Ekmeklerini aralayıp gel ne olursan gel sloganı eşliğinde taş mı istiflemeli? Ne yapmalı.. Kusura bakmayın da hümanist vecizlerle barikat yağlanmaz. Tasma ağırlığınca kullanılan teröristleri su tabancasıyla mı ferahlatsınlar” ifadelerini kullandı.

Esra Elönü’nün Haber7.com’da yayınlanan “Geziciler kınayı molotofla yakıyor” başlıklı yazısı şöyle:

Kobani değil insanlık ayağa düştü!

Takım elbiseli ayaklı molotoflar kudurmasına şahit oluşumuz ilk mi? Kapı açan Ensar’la kapı yakan Sansar arasındaki farkı görmek isteyen Kürt ekmeğinin üzerine molotof süren kudurmuşlara baksın yeter. Böceği ota deviren Gezi sosçuları afiyetle yeni bir damar buldular niye şaşırıyoruz.

Kafa koparıp kelle koleksiyonu yapan animasyon bir örgütle Müslümanları özdeşleştirme yarışına giren küçük sığır tayfasının dayanılmaz acizliğini yazmak için IŞİD uzmanı olmaya gerek yok diye yazışım bu yüzdendi. Mesele ne kadar otsa o kadar IŞİD. Allah çok sabırlı belamızı da azar azar veriyor işte.

Berkin ebatlarında yeni ölüler sipariş eden aptal kovboy takımı sahne almaya başladı. Kafaya şarapnel yedirici, toma önüne yatırıcı ölüm koçları kaldırım taşlarını sıvazlamaya başladığına göre çekilip izleyebilirsiniz. Bilumum diren’le başlayan sığ direniş pankartları yazmak için bir taraflarını yırtan yırtıcı kırık Beyaz Türk Takımı da sanal sufle verdi ya Ohh keyif rezervasyonu da tamam.

Geçen yaz ne oldu? Başarısız bir Fadime Şahin taklidi, başarısız bir ağlaklık, mahalle çirkefliğinde bir eli belinde şovlar, hay Allah! Geziyi kürt damarı üzerinden kopyala yapıştır şenlikleri başladı.

Hadi minareyi çaldınız bir kaçınız toplanıp beyin montajlasanız o çaldığınız minareye kılıf bile olamazsınız!

Direnin arkadaşlar! Yalana ahlaksızlığa çirkeflik pazarına tezgahına karşı direnin!

Kelime oyunu yaptığını zannedip yumurtladığı kelimenin oyununa gelen bazı gazeteci yazarların yırtınmasına karşı direnin!

"Dini siyasete alet etmeyin"diye bağırıp duran adamların, kemalizmi küçük ev aletleri kıvamına getirip dişice pazarlatan soytarılığına karşı direnin!

Yeni Gezi Platosu kurmaya çalışanlara "Hükümet İstifa" yazılı pankartı çarşaflı bir oyuncu ya da imitasyon Kürt provokatörlerin eline tutuşturacak ateşli devrimcilerin (!) bu sefer de Kürt Türk kardeşliği damarını deneyelim renk olsun mücadelesine karşı direnin!

Geçmişte Allah'a direnerek inananların sakalına kitabına kök söktüren adamlara karşı eyvallahsızlığınızla direnin! IŞİD keşfi üzerinden Müslüman avına çıkan köpeklere karşı direnin!

Kobani üzerinden her eve bir ölü kampanyasını tetikleyenlere karşı direnin. Her kesimi kucaklayacağını söyleyerek her kucağa bir ateş düşmesi için yırtınan PKK ile rol takası yapan HDP avanesine direnin!

Parti değil sirk olduğunu kabul etmeyen CHP'nin soytarılıklarına bütün palyaçolardan rol çalan enfes kulislerine ulusalcıları sokağa çağırıp sokak ara gazcısı oluşlarına bir bidon benzin de bizden atarlanmalarına karşı direnin!

Bunlar son çırpınışları. Kılıçdaroğlu uzaktan, Demirtaş yakından sokağı dikizleyerek provokatörlerin sırtlarını sıvazlama yarışına girmiş direnin!

Seçmece ölüm tezgahı kurulmuş. Medya da tamam. Bir de Kürt anaların eteklerinden feryat söktük mü? Oldu bu işçilere karşı direnin. Halkı birbirine kırdırmadıkça 30 Mart'ın da Köşk'ün de intikamını alamayacaklara karşı direnin. Kobani kimin umurunda biz yaktığımızın yıktığımızın kahramanıyız diyen taşeron ve kanla eş başkanlara karşı direnin.

Alçak sesle yırtınan tahrikçilere karşı yüksek sesle susmak en iyisi.