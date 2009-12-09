Otobüslerde yeni güvenlik önlemleri alınacak

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Serap Eser'in ölümüne neden olan İETT otobüsüne yönelik molotofkokteylli eylemin benzerlerinin yaşanmaması için otobüslere sivil polis ve güvenlik görevlilerinin yerleştirilebileceğini söyledi.



Başkan Kadir Topbaş, Taksim Metro İstasyonu'nda düzenlenen Cumhuriyetin Coşkusu Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topbaş, İETT Genel Müdürlüğü'nün, Serap Eser ile çok ilgilendiğini belirtti.



Başından beri konuyu takip ettiklerini anlatan Topbaş, İETT yolcularının sigortalı olduklarını belirtti. Davanın devam ettiğini anlatan Topbaş, "Serap bir sembol aslında. Çok üzücü bir olay. Gelecekle ilgili hayalleri olan bir insan, bir anda hayatını kaybediyor. Bu bir insanlık ayıbı, insanlığın yüz karası bir olaydır. Baba kızını karşılamak için durağa giderken belediye otobüsünün yandığını görüyor. Orada kucağına aldığı kızı da evladı. Bu acıyı milletçe hissettik. Gereken neyse yapıldı ve yapılacaktır. Cana nasıl kastedilir, bu nasıl vahşettir? Giden can geri gelir mi, telafisi mümkün mü? Bilginin insan avucuna sığdığı bu dönemde bu vahşet, kan ve gözyaşı olmasın" dedi.



"Otobüslerde uygulanan yeni güvenlik önlemleri var mı?" şeklindeki bir soru üzerine de Topbaş, en fazla yapabilecekleri şeyin otobüslere kamera koymak olduğunu söyledi. Başkan Kadir Topbaş, "Ya da güvenlik elemanı veya sivil polisler otobüs içinde görev yapabilir. Ancak bu yapılanların hiçbiri insan hayatını geri getirmemektedir. Tabi ki emniyet tedbirlerimiz vardır ve artarak devam ediyor. Polislerin yolcu gibi otobüse binmeleri konusunda Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Bu tür tedbirler alındı. Bu insanlık ayıbını nasıl yaptılar. Bunu yapanlar nasıl yaşıyor ve nasıl nefes alıyorlar şaşıyorum" diye yanıt verdi.