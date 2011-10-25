-Otobüslerde Kurban Bayramı yoğunluğu BURSA (A.A) - 25.10.2011 - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şehirlerarası otobüslerde 2-5 Kasım arasındaki günlerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Kurban Bayramı'na yönelik rezervasyonların başladığını söyledi. Bayram öncesine denk gelen 2-5 Kasım için otobüslerde yer kalmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''2 Kasımdan itibaren günlük binlerce otobüs, bayram tatili için yolcu taşıyacak. Bugünden yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Dönüşler için de rezervasyonlar sürüyor. Birçok kişi, 9 günlük tatil olup olmayacağını bilmediği için rezervasyonlarını tam anlamıyla yapmış değil. Bayramdan sonraki 10-11 Kasım (Perşembe-Cuma) tatil olacağı düşüncesiyle genellikle 12-13 Kasıma rezervasyon yaptırılıyor. Dönüşler için de doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı.'' Ulaştırma Bakanlığının, D2 ve B2 belgeli, daha çok turistik taşımalarda kullanılan otobüslerin de Ramazan ve Kurban Bayramı süresinde tarifeli sefer yetkisine sahip firmalarda çalışabilmesine izin verdiğini belirten Erdoğan, ''Yani Kurban Bayramı için izin var. Firmalar, ek seferlerini açıklayacak ve rezervasyonlarına devam edecek'' dedi. -Hedef 8-10 milyon yolcu- Erdoğan, talebe ve rezervasyonlara göre Kurban Bayramı'nda da 8-10 milyon arasında yolcu taşımayı hedeflediklerini dile getirerek, vatandaşların korsan çalışan otobüslerden uzak durmasını istedi.