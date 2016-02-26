Otobüsle çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada halk otobüsü ile çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu biri sağlık personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Kaza İnegöl İlçesi İNGAZ Kavşağı’nda meydana geldi. Aldığı hastayı İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürmekte olan Mehmet İnce idaresindeki 16 KDH 10 plakalı hasta nakil ambulansına İNGAZ kavşağında Nizamettin Güzel idaresindeki 16 KBY 13 plakalı halk otobüsü yandan çarptı.

Halk otobüsünün çarptığı ambulans devrilirken, ambulansta bulunan sağlık personeli 20 yaşındaki Melike Aybudak ile ambulansta bulunan hasta yakınları Erol Orhan ile Sabriye Orhan yaralandı.

Ambulansın devrilmesiyle ambulansta sıkışan hasta Hayriye Orhan ile hemşire Melike Aybudak olay yerine gelen sağlık personelinin yardımı ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.