'Otobüsle adam taşır gibi yargıya üye taşındı, daha vahim vesayet kuruldu'

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyon sonrası yargıya yönelik düzenlemelerin iptaliyle Youtube ve Twitter kararları nedeniyle hükümetin hedefi haline gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç,“günah keçisi ilan edildiğini”, “Büyük bir baskı altında görev yaptığını” belirterek, emekli olacağı 13 Mart’tan sonra köşesine çekilmeyip konuşacağının mesajını verdi. Yargıda “vesayeti bitirmek adına daha vahim vesayet oluşturulduğunu” belirten Kılıç, Yargıtay ve Danıştay’da kurulan yeni dairelerle üye sayısının artırılmasını da “Böyle otobüslerle kamyonlarla taşır gibi üye doldurarak yargının sorunları çözülemez” diye eleştirdi.

Haşim Kılıç, 17 25 Aralık süreci sonrası hükümetin tartışılan yasal düzenlemelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle hükümet çevrelerince en çok eleştirilen isim haline geldi. Kılıç, son olarak yüzde 10 seçim barajı konusundaki bireysel başvuruları mahkeme gündemine aldıklarına ilişkin açıklamaları nedeniyle iktidar çevrelerinin, “Partini kur, siyasete atıl, karşımıza çık” eleştirileriyle karşılaştı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, Kılıç, hükümetten gelen suçlamalar karşısındaki sessizliğini önceki gün katıldığı bir toplantıda bozdu. Ankara’da eski siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bir düşünce topluluğunun basına kapalı toplantısında konuşan Kılıç, 13 Mart’taki emekliliği sonrasına ilişkin mesajlar verdi ve hükümetin yargıya ilişkin düzenlemelerini sert bir dille eleştirdi.

Yargıda vahim vesayet

Edinilen bilgilere göre Kılıç, hükümetin yargının bütününe yönelik adımlarını eleştirirken “2010’dan sonra yargıda vesayet sistemi oluşturuldu. Şimdi yargıya yönelik düzenlemelerde bu vesayeti bitirmek adına hareket edildiği söyleniyor. Ancak öncekinden daha vahim bir vesayet sistemi oluşturuluyor. Çünkü bunların pek çoğu hukuki olmayan düzenlemeler. Yargının durumu iç açıcı değil. Yargı büyük bir sıkıntı içinde” değerlendirmelerini yaptı.

Otobüsle adam taşır gibi

Haşim Kılıç, hükümetin Yargıtay ve Danıştay’da da kendisine yakın yönetimler oluşturmak amacıyla yeni daireler kurarak üye sayısını artırmasını da ilginç örneklerle eleştirdi. Kılıç,“Yargının sorununu yargı organlarının üye sayılarını artırarak çözemezsiniz. Yargıtay’a, Danıştay’a otobüslerle, kamyonlarla adam taşır gibi üye yaparak yargının sorunları çözülmez. Amerika’da Yargıtay 9 üyeden oluşuyor. Bizde ise Yargıtay 526 kişi” diye konuştu.

Beni günah keçisi yaptılar

Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin özellikle hükümetin Youtube ve Twitter’ı kapatan kararlarını kaldırması sonrasında hükümet çevrelerinin hedefi haline geldiğini söyledi. “Beni günah keçisi yaptılar” diyen Kılıç, Youtube ve Twitter kararları için şunları söyledi:

“Oysa bu kararlar (Youtube ve Twitter) mahkememizce oybirliğiyle alınan ender kararların başında geliyor. Hükümetin Youtube ve Twitter kapatma kararına karşı Danıştay’ın üç tane yürütmeyi durdurma kararı var. Tam 8 gün bekledik, bu yürütmeyi durdurma kararını uygulamaları için. Ancak bu kararları uygulamadılar. Yürütmeyi durdurma kararları uygulanmayınca mahkememiz de oybirliğiyle kapatma kararlarını kaldırdı.”

'Ben de konuşacağım'

Haşim Kılıç, kendisini ve mahkemeyi hedef alan ve ağırlıkla iktidardan gelen eleştiri ve suçlamalara karşı görevdeki bir Anayasa Mahkemesi başkanı sıfatıyla konuşmasının uygun olmadığını söyledi. 13 Mart’ta emekli olacağını vurgulayan Kılıç, bu tarihten sonra özgür olarak konuşacağını söyledi. Kılıç, emekliliğinin ardından sessiz sedasız köşesine çekilmek yerine, özellikle kendisine yönelik eleştirilere yanıt vereceğinin ve yargıya yönelik siyasi bulduğu düzenlemeler konusunda görüşlerini açıklayacağının mesajını verdi.