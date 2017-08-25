Otobüse yolcu olarak binen sivil polisten trafik kuralı takibi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da otobüse yolcu olarak binen sivil polis, seyehat sırasında sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını takip etti.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirleri kapsamında özellikle şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yapılan denetimler sıklaştırıldı. Ankara\'dan Samsun\'a giden yolcu otobüsüne, Çorum\'un Sungurlu İlçesi\'ndeki otogardan yolcu olarak binen sivil polis memuru, güzergahta otobüs şoförü ve yardımcı personelin trafik kurallarına uyup uymadıklarını Çorum- Ankara karayolunun 1\'inci kilometresindeki uygulama noktasına kadar takip etti. Polis tarafından uygulama noktasında durdurulan otobüsten inen sivil polis memuru otobüsten inerek ekiplere bilgi verdi. Sürücünün seyahat boyunca herhangi bir kural ihlali yapmadığını belirten polis, yolculara hayırlı yolculuklar diledi. Sürücü ile otobüse ait evrakları ve takografı da kontrol eden ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan sürücüye, kurallara uyduğu için teşekkür etti.

Otobüs şoförü Cem Kaşıkçı ise uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, \"Emniyetimize teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın sürekli hale getirilmesini diliyorum\" dedi. Yolculardan Aynur Özmen de uygulamanın, kazaların önüne geçilmesi için çok güzel olduğunu söyledi. Yolculardan emekli öğretmen Murat Tırık ise uygulamayı çok beğendiğini belirterek \"Bu kadar vatandaşın can ve mal güvenliği başta olmak üzere her yönüyle mükemmel bir olay\" diye konuştu.



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