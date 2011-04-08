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Dünya

OTOBÜSE SALDIRIYI HAMAS ÜSTLENDİ GAZZE (A.A)

08 Nisan 2011 01:08

-OTOBÜSE SALDIRIYI HAMAS ÜSTLENDİ GAZZE (A.A) - 07.04.2011 - İsrail'de bir otobüse yönelik saldırı, Hamas'ın silahlı kanadı tarafından üstlenildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamayla, okul otobüsüne saldırıyı üstlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanmış; İsrail de misilleme olarak Gazze'ye bombardıman düzenlemiş, 1 Filistinli ölmüş, 6 Filistinli de yaralanmıştı. -ABD, İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRIYI KINADI ABD, İsrail'e yönelik saldırıyı kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, ''İsrail'in güneyindeki masum sivillere yönelik saldırıyı ve Gazze'den devam eden füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz'' dedi.

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