Otobüsçülerden İsrail'e protesto



Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Özel Halk Otobüsü şoförleri Üsküdar’da yaptığı eylemde İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı lanetledi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, \" İsrail’in Filistin halkına vahşice saldırılarını lanetliyoruz. Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Devletimiz ve Milletimiz tarih boyunca Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. Olmaya da devam edecektir’’ dedi.

İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası üyeleri ve otobüs şoförleri, saat 12:00\'de Üsküdar Meydan’da bulunan otobüs durağında bir araya geldi. Oda Başkanı Göksel Ovacık burada yaptığı açıklamada, Özel Halk Otobüsü Kuruluşları olarak, İsrail’in katliamı ve ABD’nin açık desteğine karşı Filistinlilerin her zamanında yanında olacaklarını belirtti. Ovacık, şunları söyledi:

‘’ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulamaya koymasıyla Filistinli kardeşlerimiz en tabii hakları olarak Gazze şeridinde barışçıl gösteri düzenledi. Filistin halkına vahşice saldıran ve 60’ın üzerinde Filistinlinin hayatını kaybetmesine yaklaşık 3 bin kişinin yaralanmasına neden olan İsrail Yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, İsrail devletinin yıllardan beri uyguladığı devlet terörüne, haksızlıklara, katliama teşvik ve açık bir destektir. Bu aynı zamanda bu insanlık suçuna ortak olmaktır. Bu barbarca saldırı ve katliamların yıllardan beri tüm dünyanın gözü önünde fütursuzca yapılması ve buna seyirci kalınması, insanlık, ahlak, vidan ve adalet gibi en temel değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah\'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Devletimiz ve Milletimiz tarih boyunca Filistinli kardeşlerimizin haklı ve kutsal davalarına hep sahip çıkmış ve destek vermiştir. Bundan sonra da bu tavrımız bütün zulümler sona erene kadar devam edecektir.’’

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