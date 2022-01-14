Otobüsçüler, uçak bilet fiyatlarına zam istedi: Hava yolu çok ucuz mağdur oluyoruz

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, 2021 yılında İstanbul’dan 370 bin otobüsün sefere çıktığını, önceki yıla göre yüzde 40 artış olduğunu söyledi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında korona virüsü salgını nedeniyle bir dönem yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini hatırlattı. Vakaların azalmasıyla birlikte yüzde 100 kapasiteyle hizmet sunduklarını belirten Özcan, "Tam kapasiteyle birlikte firmalarımız para kazanmaya başladı. Bu nedenle 2021 yılı, 2020'ye göre iyi geçti" diye konuştu.

Özcan, 2021 yılında yolcu ve sefer sayılarının arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"2020 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda toplamda 257 bin 346 otobüs sefer yaptı. 2021 yılında ise bu rakam 370 bine çıktı. 2021 yılında, bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 40, yolcu sayısı yüzde 30 arttı. Ama bu önceki yıllara göre kıyaslandığında yine de az. Normalde otogardan kış aylarında 1200 ile 1300, bayramlarda günlük 2 bin 500 ile 2 bin 700 arasında otobüsün kalkması lazım. Ama yine de memnunuz, yolcular da memnun. Ancak mazot fiyatlarının artması, otobanlardaki fiyat güncellemeleri bizi etkiledi. Bu aralıklarda yolcu bilet fiyatlarımız da yükselmedi. Hâlâ eski tarifeden yolcu taşıyoruz. Bu durum bizi çok etkiliyor. Bu nedenle otobüs fiyatlarında yeni tarife beklentisi içerisindeyiz. Bunun için de yakın zamanda yetkililerle görüşeceğiz."

Eskiden yolcu taşımacılığında fiyat tarifelerinin 4 ay sabit olduğunu ve asla değişmediğini dile getiren Özcan, "Ama bakanımız bize bir kolaylık sağladı. Artık maliyetlerin artmasından kaynaklı bakanlığa müracaat ettiğimiz zaman otobüs bileti fiyatları değişebilecek. Bu çok güzel bir haber. Artık fiyatlar için 4 ay beklememize gerek yok" dedi.

Özcan, bakanlıktan otobüs taşımacılığından taban fiyat belirlenmesi için de talepte bulunduklarını vurgulayarak, "Bu durum firmalar arasında rekabeti engelleyecek. Bunu yanında hava yolu için de taban fiyatı belirlenmesini istiyoruz. Çünkü çok ucuz fiyata yolcu taşıyorlar. Bu durum bizi mağdur ediyor. Ayrıca devletimizden KDV indirimi istiyoruz." diye konuştu. (AA)