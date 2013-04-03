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Dünya

Otobüs viyadükten düştü: 7 ölü

Brezilya'da nedeni tam olarak bilinmeyen kazada 7 kişi yaşamını yitirdi...

03 Nisan 2013 12:16

Brezilya'da bir yolcu otobüsünün viyadükten düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Rio De Janeiro'da meydana gelen kazayla ilgili bilgi veren Eyalet Sivil Savunma Bölümü Başkanı Sergio Simoes, nedeni tam olarak bilinmeyen kazada 10 metre yükseklikteki viyadükten düşen yolcu otobüsünde 2'si kadın 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kazada yaralanan 6 kişiden bazılarının helikopterle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Simoes, görgü tanıklarının ifadelerine göre bir yolcu ve şoför arasındaki tartışmasının kazaya sebebiyet verebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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