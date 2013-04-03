Otobüs viyadükten düştü: 7 ölü

Brezilya'da bir yolcu otobüsünün viyadükten düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Rio De Janeiro'da meydana gelen kazayla ilgili bilgi veren Eyalet Sivil Savunma Bölümü Başkanı Sergio Simoes, nedeni tam olarak bilinmeyen kazada 10 metre yükseklikteki viyadükten düşen yolcu otobüsünde 2'si kadın 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kazada yaralanan 6 kişiden bazılarının helikopterle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Simoes, görgü tanıklarının ifadelerine göre bir yolcu ve şoför arasındaki tartışmasının kazaya sebebiyet verebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.