Otobüs ve otomobil çarpıştı: 4 ölü

T24 - Şanlıurfa-Mardin karayolunda bir yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Kazada, otomobilde sıkışan 4 kişi yanarak yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.



Feci kazada yanmaktan son anda kurtulan otobüs yolcuları ise, kazanın kayıplara karışan otobüs sürücüsünün hostes ile konuşup şerit değiştirmesinden kaynaklandığını ileri sürüp, bir muavini linç etmeye kalkıştı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa-Mardin karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mardin'den hareket edip, İstanbul'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 NC 800 plakalı yolcu otobüsü, Çoban Deresi Mevkiinde şerit değiştirip karşı yönden gelen 63 KC 075 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her ikisi de süratli olan otobüs ve otomobil çarpışmanın etkisiyle yanmaya başladı. Kazanın ardından otobüsteki yolcular tahliye edilirken, otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi ise sıkıştıkları yerden çıkamadı. Otomobilden son anda çıkarılan ve vücudunun büyük bölümü yanmış Zeytin Turan isimli kadın getirildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.





Yanarak can verdiler



Alev alan otobüsten canlarını zor kurtaran yolcular, kazanın şokunu üzerinden atıp yanan otomobildekileri kurtarma çabaları sonuç vermedi. Kazanın ardından otobüs yolcuları, otomobilde sıkışan bir kadını dışarı çıkarırken, alevlerin tüm aracı sarmasıyla diğer 3 kişi ise kurtarılamadı. Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda ambulans, sivil savunma, kaza kırım ve itfaiye aracının sevk edildiği kaza yerinde güvenlik güçleri Şanlıurfa-Mardin karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, Şanlıurfa ve Viranşehir'den gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına rağmen otobüs ve otomobil küle döndü. Feci kazada sıkıştıkları otomobilden çıkamayan isimleri öğrenilemeyen biri çocuk 3 kişi yanarak can verirken, ilk çarpışma anında yaralanan Leyla Erdem, Berivan Erdem ve Mihriban Aydın Viranşehir Devlet Hastanesi'nde, ismi öğrenilemeyen iki kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere gönderildi. Ancak, otomobilden çıkarılan 20 yaşındaki Zeytin Turan isimli kadın ise getirildiği Şanlıurfa'da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.





Yolcular, muavini linç etmeye kalktı



Çarpışmanın ardından indikleri otobüsün alev alıp, küle dönmesini ve otomobilde bulunan 3 kişinin yanarak can verişini izleyen otobüs yolcuları ise, zaman zaman gerginliğe yol açtı. Bazı yolcular, geç geldiği iddiasıyla itfaiye görevlilerine tepki gösterirken, kimi yolcular ise; ismi öğrenilemeyen ve kaza sonrası kaçan otobüs sürücüsünün yolda bayan hostes ile sohbete dalıp şerit değiştirmesinden kaynaklandığını iddia ederek otobüsün muavini ile tartıştı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışmada bazı yolcuların yumruk atıp linç etmeye kalkıştığı muavin, bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve köy korucuları tarafından güçlükle kurtarılarak uzaklaştırılırken, öfkesini kontrol edemeyen bazı yolcular ellerine aldıkları taşlar ile muavini kovaladı.





Otobüs ve otomobil küle döndü



Çarpışmanın etkisiyle alev alan ve 4 kişiye mezar olan otomobil ile yolcu otobüsü, yaklaşık yarım saat boyunca alev alev yandı. Alev topuna dönen ve tüm uğraşlara rağmen söndürülemeyen yangın sırasında zaman zaman da her iki araçta patlama sesleri duyuldu. Trafiğe kapatılan yolda önlem alan jandarma, patlamanın yarattığı tehlike nedeniyle çevrede toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.



Araçların söndürülmesi ve otomobilde bulunan küle dönmüş cesetlerin çıkarılıp, incelemelerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa-Mardin karayolu da ulaşıma açıldı. Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanan ve uzun konvoyun oluştuğu karayolunda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik güçleri kontrollerini artırırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.