Bartın'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 3 ölü

Bartın’da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Akmanlar mevkiinde meydana geldi.Bartın istikametine gitmekte olan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrilirken, otomobil ise yol kenarındaki yağmur kanalına girdi.

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi ile otobüs sürücüsü yaşamını yitirirken, muavin de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Yazıları kapatmaya çalıştılar

Ankara’dan Bartın’a gelen otobüsün son yolcularını Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otogarda bıraktıktan sonra Bartın’a geldiği öğrenildi. Otobüs firması çalışanları olay yerine gelerek araç üzerindeki yazıları gazetelerle kapatmaya çalışırken, polisler müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.