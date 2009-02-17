Otobüs taraftar ezdi



Cenova-Fiorentina maçından sonra konuk ekibin otobüsü bir Cenova taraftarını ezdi.



Maç sonrası yaklaşık 150 kişilik Cenova taraftarı, stattan ayrılan Fiorentinalı futbolcuları taşıyan otobüsün etrafını çevirerek sarsmaya başladı. Ancak otobüs yoluna devam etmek için manevrasını sürdürdü.



Bu sırada taraftarlardan 37 yaşındaki Gabriele Amato, otobüsün sol ön tekeri altında kaldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Amato hemen ameliyata alındı. Fiorentina otobüsü ise mola verilen bir benzin istasyonunda polis tarafından durduruldu. Sürücüyü gözaltına alan polis, gerekli incelemelerin yapılması için otobüse el koydu.

