-Otobüs tamirini beklerken otomobil çarptı: 3 ölü SAKARYA (A.A) - 30.09.2011 - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, arızalanan otobüsün tamirini otoyol kenarında bekleyen yolculara otomobil çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. TEM otoyolunun Hendek ilçesi Karaçökek mevkisinde, İstanbul'dan Zonguldak'a giden 34 EE 4195 plakalı yolcu otobüsü, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle sürücüsü Orhan Adalı tarafından durduruldu. Emniyet şeridine çekilen otobüsteki arızanın giderilmesi için yapılan çalışmaların uzaması sürmesi yolculardan bazıları otobüsten indi. Bu sırada aynı istikamete giden Hakan Köse idaresindeki 34 UF 1392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otoyol kenarında bekleyen otobüs yolcuları ile motoru tamir etmek için uğraşan görevlere çarptı. Kaza sonucu, otobüsün muavini Seyit Canpolat ile yolcular Halil Bayraklı ve Muhteşem Coşkun olay yerinde öldü. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Köse ile yol üzerinde bekleyenlerden Halil Mansur Yavuz, Celal Gözel ve Emirhan Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otobüsün yolcuları kaza yerine gelen başka bir otobüsle Zonguldak'a hareket etti.