Otobüs şoförü yolda bulduğu 5 bin 600 lirayı sahibine teslim etti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da belediye otobüs şoförü İsmail Ertürk, yolda yürürken bulduğu 5 bin 600 lirayı zabıta ekipleri aracılığıyla ulaştığı sahibi Fahrettin Selek\'e teslim etti.

Belediye otobüs şoförü İsmail Ertürk, merkez Karatay İlçesi\'nde iş yerine gittiği sırada yolda 5 bin 600 lira buldu. Ardından parayı alıp zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri, paranın sahibin bulmak için çalışma başlattığı sırada parasını düşüren Fahrettin Selek, kayıp müracaatında bulunmak için zabıtaya geldi. Bunun üzerine zabıta ekipleri İsmail Ertürk\'ü de çağırıp, parayı Selek\'e, kendisinin teslim etmesini sağladı.



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