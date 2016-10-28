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Dünya

Otobüs şoförü, yolcuyu yakarak öldürdü!

Polis, saldırının terör eylemi olmadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti

28 Ekim 2016 13:00

Avustralya'da bir otobüs şoförü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 29 yaşindaki yolcuyu yakarak öldürdü. Yolcular, yanan otobüsten civardakilerin aracın arka kapısını kırması sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yaşadıkları nedeniyle şok geçiren 11 yolcu hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

Brisbane Belediye Başkanı Graham Quirk, saldırıda yaşamını yitiren Alisher'in ailesine başsağlığı diyerek bayrakların sürücü için yarıya indirildiğini söyledi.

Polis, saldırının terör eylemi olmadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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