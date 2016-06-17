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Otobüs şoförü sözünü dinlemedi diye yüksek gerilim hattına çıktı!

Yüksek gerilim hattına çıkan şahsın, akli dengesinin yerinde olmadığı tahmin ediliyor

17 Haziran 2016 01:53

Antalya'da, Alanya D-400 karayolu yakınlarında Manavgat Otogar girişinde bulunan yüksek gerilim hattı direğine çıkan şahıs çevredeki vatandaşlara endişeli anlar yaşattı.

20 metre yükseğe çıkan şahsı gören vatandaşların haber vermesi üzerine Emniyet güçleri, 112 acil ekibi ve Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekibi olay yerine geldi.

sözcü'nün haberine göre; direkteki şahıs inmesi için ikna edilmeye çalışılırken itfaiye görevlileri şahsın düşme ihtimaline karşı direğin çevresine şişme branda açtı.

Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından direkteki şahıs itfaiye görevlileri tarafından itfaiye merdivenine alınarak aşağıya indirildi.

Aslen Kayserili olduğunu, İstanbul'da yaşadığını belirten ve akli dengesinin yerinde olmadığı tahmin edilen Ali A. (53) Manavgat'a tatil yapmak ve denize girmek için geldiğini, otobüs sürücüsünün kendisini ciddiye almaması ve sözünü dinlememesi nedeniyle sinirlenerek elektrik direğine çıktığını söyledi.

 

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