T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otobüs şoförü, dinlenme bölmesinde ölü bulundu (2)- Yeniden

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - İSTANBUL- Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği sürücü dinlenme bölmesinde ölü bulundu

13 Nisan 2018 18:34

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - İSTANBUL- Antalya seferini yapan Metro Turizm\'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği sürücü dinlenme bölmesinde ölü bulundu.
İstanbul\'dan Antalya\'ya giden Metro Turizm\'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci, dün gece Afyonkarahisar\'da mola verdi. Değirmenci, burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim ederek otobüsün sürücü dinlenme bölmesinde istirahate çekildi. Otobüs saat 04.30 sıralarında Burdur Otogarı\'na girdi. Otobüsteki görevli, dinlenme bölmesindeki Yakup Değirmenci\'yi uyandırmak isteyince hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Değirmenci\'nin cansız bedeni, Burdur Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu\'nun Tosya ilçesine gönderildi. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Değirmenci\'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Değirmenci\'nin ölümünün ardından, bağlı bulunduğu Metro Turizm şirketinden de açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:
\"Bu sabah saatlerinde emektar kaptanlarımızdan Yakup Değirmenci, dinlenme bölmesine çekilmiş ve eldeki bulgulara göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Otobüs İstanbul’dan; Antalya’dan başlayacak seferi için yolcusuz bir şekilde hareket etmiştir. Olay meydana geldiğinde aracın içerisinde yolcumuz bulunmamaktadır. Kaptanımız görevini tamamladıktan sonra gözünün ağrıdığını söyleyerek dinlenmek üzere kaptanların dinlenmesi için dizayn edilmiş alanına çekilmiştir. İkinci kaptan mola sırasında Yakup kaptanımızın cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Kesin bilgi otopsi raporu sonrası paylaşılacaktır. Uzun yıllar şirketimiz için binlerce kilometre kat ederek, misafirlerimizi sevdiklerine kavuşturan Yakup kaptanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli kaptanımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDUR DHAAntalyaMetro TurizmYakup DeğirmenciTurizmAfyonkarahisarDeğirmenciOtobüsBurdur OtogarıOtobüstekiHaberBurdur Adli Tıp KurumuKastamonu TosyaKalpAÇIKLAMA DeğirmenciAçıklamaAntalyadanOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24