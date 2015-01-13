Otobüs şoförleri grevde

İngiltere'nin başkenti Londra'da her gün yaklaşık 7 milyon kişiyi taşıyan otobüs şoförleri, maaşlarındaki eşitsizliğe tepki göstermek için greve gitti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Londra'nın simgelerinden kabul edilen çift katlı kırmızı otobüslerin şoförleri, eşitsizliği protesto etmek için başkentin çeşitli bölgelerindeki otobüs garajlarında toplandı.

Greve, Unite Sendikası'na üye 18 özel otobüs işletmesinden şoförler katıldı. Kamu işletmesindeki başkent metrosundan farklı olarak toplu taşıma otobüsleri özel firmalar tarafından işletiliyor.

Unite Sendikası tarafından yapılan açıklamada, şoförlerinin maaşlarının işletmeci firmadan firmaya değişiklik gösterdiği, bazı firmaların çalışanlarına saat başına 9,30 sterlin ödenirken bir başkasının saatlik ücretinin ise 12,34 sterlin olduğu kaydedildi.

'Aynı güzergahta giden yolcuların aynı parayı ödemesi beklenirken, şoförler neden aynı ücreti alamıyor?'

Unite Londra Bölge Sorumlusu Wayne King, "Grev eylemi son çareydi. Otobüsleri işleten firmaların görüşme yapmayı reddetmesi, bizi bu duruma zorladı. Aynı güzergahta giden, yan yana oturan yolcuların aynı parayı ödemesi beklenirken, şoförler neden aynı ücreti alamıyor? İşletmeci firmalar, yoksulluk bahanesini bırakıp biraraya gelerek Londra'nın otobüs ağında adil ödemeler için görüşmelere başlamalı" dedi.

Londra Ulaşım Kurumu (TFL), şoförlerin 24 saat sürecek grevi nedeniyle başkentteki otobüs ağının sadece yüzde 30'unun hizmet verdiğini açıkladı.

Londralılar ise grev nedeniyle tren, nehir taşımacılığı, bisiklet gibi alternatif ulaşım yollarına yöneldi.