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Dünya

Otobüs şoförleri 48 saatlik zam grevi başlattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüs sürücüleri, gece yarısından sonra 48 saatlik grev başlattı.

12 Eylül 2008 03:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüs sürücüleri, gece yarısından sonra 48 saatlik grev başlattı.


Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren First ve Metrobus şirketleri çalışanlarının sendikası Union, otobüs şoförlerinin yıllık ücretlerinin 30 bin sterlin olmasını istiyor.
Şirket yöneticileri ise geçen yıllarda çalışanlarına iyi ücret artışları verdiklerini, bu talebin kabul edilemeyeceğini belirtiyor. First şirketi, otobüs sürücülerinin 2003-2007 yılları arasında yüzde 34'lük artışla yıllık 25 bin sterlinin üzerinde kazanca ulaştığını kaydediyor. Metrobus de, geçen beş yılda çalışanlarına yüzde 20 zam yapıldığını ve maaşların yıllık 27 bin 612 sterline ulaştığını ifade ediyor. 

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