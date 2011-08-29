-Otobüs şarampole yuvarlandı MALATYA (A.A) - 29.08.2011 - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Darende'den Malatya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GVS 44 plakalı yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Malatya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi. -Akçaabat'ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı Öte yandan, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Koz yönetimindeki 06 GZ 663 plakalı otomobil, Salacık köyü mevkisinde, yol kenarındaki duvara çarptı. Otomobilde bulunan Eyüp Gürpınar (45), Kazım Gürpınar (43) ile Muhammet Gürpınar (11) kaza yerinde, yaralanan Ayşe Koz (26) ise hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Adem Koz'un tedavisinin Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde sürdürüldüğü bildirildi.