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Otobüs, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, önünde ilerleyen otomobile çarptı

06 Kasım 2017 12:57

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, D-100 karayolu Gebze Beylikbağı Mahallesi Feniş mevkiinde meydana geldi. Halil Özdemir yönetimindeki 34 SKG 62 plakalı servis otobüsü, önünde ilerleyen İsmail Erbaş\'ın kullandığı 34 ARR 51 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan 37 yaşındaki Keziban Erbaş ve 14 yaşındaki Alpaslan Dağcı olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan İsmail Erbaş kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Otobüs sürücüsü Halil Özdemir gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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