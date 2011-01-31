-OTOBÜS KAZASINDAKİ YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ SİVAS (A.A) - 31.01.2011 - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 28'i Azerbaycan uyruklu 42 kişinin kimlikleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, Azerbaycan ve Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Musa Şahnar (50) yönetimindeki 76 AU 675 plakalı yolcu otobüsünün D-100 karayolunun Yemişli mevkisinde devrilmesi sonucu yaralanan 42 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kazada, sürücü Musa Şahnar ile araçta bulunan Ahmet Cihan (54), Huriye Cihan (23), Nihat Payan (24), Metehan Tuncel (22), Yakup Yıldız (31), Yasemin Velioğlu (51), Pervin Bağlaşan (36), Asım Altuntaş (44), İlbeyi Alçiçek (21), Ercan Daye (28), Süreyya Öngel (42), Yunus Akpolat (16) ve İsa Yıldırım (54) ile Azerbaycan uyruklu Dürdane Sukurova (43), Aıda Mırzayeva (24), H. Hesenov (44), M. Mehmedov (23), B. Bayramova (58), Kasım Yasubuga (46), Serxan Mamadov (20), H. Hasımov (49), S. Seyıdlı (27), V. Valıyrva (50), B. Babayev (21), M. Memmedov (26), A. Alıyev (35), Cevansır Guluyev (25), Isırız Ahmedov (40), J. Caferov (39), M. Mırrzeteva (24), G. Duliyev (24), A. Abdullayev (44), H. Huseynzade (29), A. Ahmedov (39), Matanat Nabiyeva (46), A. Abdullasoy (38), A. Amırov (40), H. Huseyinov (37), H. Hasanov (22), M. Mammadov (40) ve Manoni Amıranashvılı'nın (50) yaralandığı belirtildi. Yaralılardan Huriye Cihan'ın 5,5 aylık bebeği Eyüp Taha Cihan'ın da annesiyle birlikte Sivas'taki hastaneye gönderildiği bildirildi. Otobüs şoförü Musa Şahnar, Suşehri ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra yola devam ettiklerini belirterek, buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüsün devrildiğini söyledi. Şahnar, ''Allah'tan şarampole yuvarlanmadık. Ancak yolun tek şeride düşmesi beni çok zor durumda bıraktı. Yapacak bir şey yoktu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum'' dedi.