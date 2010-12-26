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Dünya

OTOBÜS KAZASINDA 8 AMERİKALI TURİST ÖLDÜ KAHİRE (A.A)

26 Aralık 2010 12:36

-OTOBÜS KAZASINDA 8 AMERİKALI TURİST ÖLDÜ KAHİRE (A.A) - 26.12.2010 - Mısır'da bir tur otobüsünün, park halindeki bir kamyona çarpması sonucu 8 Amerikalı turist öldü, 21 kişi yaralandı.  MENA ajansının haberine göre kaza, turistleri taşıyan otobüs, Asvan'dan antik döneme ait tapınakların bulunduğu Ebu Simbel'e giderken bugün erken saatlerde meydana geldi. Ölen turistlerin 6'sının kadın olduğu ve otobüste 37 Amerikalı turist bulunduğu kaydedildi.    Aralarında otobüs şoförü ve rehberin de bulunduğu yaralıların tedavi için askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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