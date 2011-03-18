-OTOBÜS KAZASINDA 4 ÖLÜ BURDUR (A.A) - 18.03.2011 - Burdur Valisi Süleyman Tapsız, Antalya Isparta karayolundaki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 4 olduğunu bildirdi. Vali Tapsız yaptığı yazılı açıklamada, Isparta Antalya karayolu tüneller bölgesinde saat 07.15'te trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Bir kargo şirketinin çalışanlarını Antalya'daki toplantıya götüren 06 MDK 44 plakalı yolcu otobüsünün, Isparta-Antalya Karayolunun 11. kilometresinde, tüneller bölgesinde yağış ve dikkatsizlik nedeniyle şarampole yuvarlandığını kaydeden Tapsız, otobüste bulunan yolculardan 4'ünün yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını ifade etti. Kazaya anında Burdur ve Isparta jandarma, Afet Acil Durum Müdürlükleri ve ambulanslar tarafından müdahale edildiğini ve yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiğini vurgulayan Vali Tapsız, olaya Antalya'dan gelen helikopter ambulansın da müdahale ettiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre, yolculardan 3'ünün olay yerinde, bir yolcunun ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini belirten Tapsız, yaralıların Isparta, Burdur ve Antalya'da hastanelere kaldırıldığını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kimlikleri tespit edilen yaralı yolcuların listesi şöyle: SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi: Filiz Aydoğdu, Hamdi Aktan, Durmuş Akan, Selami Yunus, Dilek Seven, Adem Altun. Gülkent Devlet Hastanesi: Bedri Sinan Çiftçi, Berna Sağlık, Feridun Vasıf Bayburtlu, Senem Ayşe Kılıç, Mustafa Özer, Hasan Kekeç, Hıdır Ören, Satılmış (soyadı belli değil), Umut Selvili, Erbay Yaşar. Davraz Hastanesi: Atalay Çolak, Murat Conda, Timur (soyadı belli değil), Ozan Arat. Özel Şifa Hastanesi: Gündüz Işık, Zeki Örmeci. Özel Isparta Hastanesi: Oğuzhan Oğuz, İrfan Ataylı, Veysi (soyadı belli değil). Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Nesim Tuncay, Kemal Kebapçı. Açıklamada, Ayşegül Polat, Cüneyt Odabaş ve metin (soyadı belli değil) olay yerinde, Eyüp Bayrak'ın ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdiği bildirildi.