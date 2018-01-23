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Otobüs, kavşaktaki kum yığınına çarptı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kavşaktaki kum yığınına çarpıp, kumun üzerine saplandı

23 Ocak 2018 13:25

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kavşaktaki kum yığınına çarpıp, kumun üzerine saplandı. 36 yolcusu bulunan otobüste şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, bugün 05.50 sıralarında Konya- Aksaray karayolunda kent merkezi girişinde meydana geldi. Aksaray\'dan Antalya\'ya giden Zafer Turizm\'e ait Taner Ilık yönetimindeki 44 PH 525 plakalı yolcu otobüsünün kontrolünü yitirince kavşaktaki kum yığınına çarpıp, kumun üzerine saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, içindeki 36 yolcu tahliye edilip, başka bir otobüsle yoluna devam etti. Kum üzerine saptanan otobüs çekici yardımıyla kurtarıldı. 

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