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Otobüs, kamyona çarptı: 9 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yolcu otobüsünün, önündeki kamyona çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı

05 Şubat 2018 13:10

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yolcu otobüsünün, önündeki kamyona çarptığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Konya- Karapınar karayolunun 57\'nci kilometresinde meydana geldi. İçindeki 40 yolcusuyla Hatay\'dan Konya\'ya giden Metro Turizm\'e ait Niyazi Altan yönetimindeki 42 LT 629 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Hasan Özkan yönetimindeki 63 NC 490 plakalı kamyona çarptı. Kamyon çarpmanın şiddetiyle savrulup, şarampole indi. Kazada, otobüsün muavini Mehmet Ahrazoğlu ile 8 yolcu yaralandı. Araçta sıkışan Ahrazoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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