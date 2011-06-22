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OTOBÜS KAMYONA ARKADAN ÇARPTI ANKARA (A.A)

22 Haziran 2011 15:37

-OTOBÜS KAMYONA ARKADAN ÇARPTI ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Ankara- Konya yolunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 15 kişi yaralandı. Konya'dan İstanbul'a giden Mehmet K. yönetimindeki 42 CJU 50 plakalı yolcu otobüsü, Ankara Konya yolunun 48 kilometresinde, Ali K'nın kullandığı 73 DN 339 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 15 yolcu yaralanırken, otobüste sıkışan bazı yaralıların itifaiye ekiplerince  çıkarıldığı öğrenildi. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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