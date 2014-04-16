Otobüs imalatçısı firma üretimi durdurdu

Temelleri 40 yılı aşkın bir süre kadar önce atılan Bursa merkezli Tezeller Karoseri Otomotiv’in üretimini durdurduğu belirlendi. Tezeller, Türkiye’de çift katlı otobüsün mucidi olarak biliniyor.

Ahmet Zanat’ın çırak olarak başladığı kaportacılık mesleği sonrası bir arkadaşı ile kurduğu şirket zaman içinde büyük bir ivme kazandı. Çift katlı otobüs üretimi ile Türkiye’de adından söz ettiren şirket Suriye, Ürdün, Cezayir, Sudi Arabistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Sırbistan gibi çok sayıda ülkeye alçak tabanlı otobüs, halk tipi yolcu otobüsü, lüks yolcu otobüsü ve belediye otobüsü üretimi yapıyordu.

İlk olarak Para Dergisi’nde yer alan habere göre tek vardiyada yılda 360 otobüs üretme kapasitesine sahip şirketin bir süre önce üretimini durdurduğu öğrenildi. Bursa Nilüfer OSB’ye adresini taşıyan şirketin bu bölgeden 4 ay kadar önce ayrıldığı öğrenildi.

Şirkete ulaşılamıyor

Hürriyet gazetesinin haberine göre, şirketin telefonlarına ulaşılamıyor. Çok sayıda alacaklının da firmanın izine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Şirket sahiplerinden Ali Zanat ise ulaşılamadı.

Şirketin yaşadığı mali sorunlara ilişkin çeşitli gerekçeler öne sürülüyor. Ahmet Zanat’ın oğulları Murat ve Ali Zanat 5 yıl kadar önce Azeri Azauto ile ortak olmuştu. İddiaya göre, Zanat Ailesi Azeri ortak ile bir takım sorunlar yaşıyor. Sorunun çözümü için tarafların görüşmesinin sürdüğü kaydediliyor.

Çift katlının mucidi

Bir başarı hikayesi olarak anılan Tezeller çift katlı otobüs üretimi ile adlarından söz ettirdi. Şirketin, KKTC için direksiyonu sağda bulunan otobüs üretme planı da vardı. Tezeller ayrıca kişiye özel otobüs üretimi de yapıyordu. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi’ne yakınlığıyla bilinen işadamı Muhammed Naci Yusuf'a içerisinde televizyon, tuvalet, oturma grubu ve buzdolabı bulunan özel otobüsü Tezeller üretmişti. Tezeller’de üretimin yapıldığı süreçte 300’ü aşkın kişinin çalıştığı öğrenildi.