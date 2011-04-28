-OTOBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 23 YARALI DÜZCE (A.A) - 28.04.2011 - Düzce'nin Yığılca ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Düzce-Yığılca karayolunun Güneyaltı mevkisinde, Necati Tezcan yönetimindeki 81 AY 692 plakalı yolcu otobüsü, Zekeriya Varışlı'nın kullandığı 81 AG 714 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, otobüs sürücüsü Necati Tezcan (51) ile otobüste bulunan yolculardan Kader Özer (44), Hilal Palas (25), Adem Harmancı (34), Naciye Kuru (54), Kamil Kuru (54), Hasan Acar (29), Mehmet Aytaş (81), Olgun Dağyıkan (42), Hüseyin Mert (15), Mehmet Ersoy (56), Mustafa Özer (50), Batuhan Öztürk (15), Murat Demir (15), Fahriye Şimşek (83), Zülfiye Şimşek (40), Fatma Tanışmaz (12), Kezban Tanışmaz (42), Hüseyin Yapar (75), Hakan Erol (36), Hüseyin Mancar (57), Süleyman Yağcı (44) ve Hasan Cesur (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlar ve 112 Acil Servis ekiplerince Yığılca Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerin ardından 12 kişi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 11 kişi ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonucu Düzce-Yığılca yolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Bu arada kazaya karışan otobüsün sürücüsü Necati Tezcan'ın Yığılca Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı olduğu öğrenildi.