Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Ardahan Çevre Yolu Kavşağı\'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 UBZ 53 plakalı \'Cesur Bingöl\'e ait yolcu otobüsü ile Tuncer Şanlı yönetimindeki 34 HL 5068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Tuncer Şanlı öldü. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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