Otobüs firmaları İstanbul Otogarı'nda eylem hazırlığında

Son günlerde silahlı çatışma haberleri ile gündeme gelen Büyük İstanbul Otogarı’nda otobüs firmaları, Otogar giriş-çıkışlarında ve bekleme alanlarında alınan ücretlere yapılan zamma tepki göstermek eylem hazırlığı yapıyor. Otobüs firmaları hafta başı gar giriş çıkışlarını trafiğe kapatmayı planlıyor.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; son iki haftada iki kez çatışmanın yaşandığı İstanbul Otogarı’nda işletmeci şirket AVTER (Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.) ile otobüs firmaları arasındaki gerilim artıyor. Gerilimin kaynağında ise, işletmeci şirketin aldığı ücretlere yaptığı zam yer alıyor. Otogar’ın işletmecisi AVTER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, "Saat başı bekleme ücreti caydırıcı olsun diye 5 lira yaptık. Çünkü Otogar'da park alanı yetersiz. Eylem yapılırsa gerekli tedbirleri alırız" şeklinde konuştu.

Büyük İstanbul Otogarı’nda günde 2 bin otobüs çıkış yapıyor yine bir o kadar araç da giriş yapıyor. Günde 100 bin kişinin hareket halinde olduğu Otogar’da toplam 168 yazıhane ve 330 kadar da firma bulunuyor.

Bekleme ücretine 5 katı zam

Otogar’ı 20 yıla yakın bir süreden beri işleten Metro Holding'e bağlı AVTER, Temmuz ayından itibaren, çıkış yapan her otobüsten aldığı 75 TL’lik ücreti 95 TL’ye çıkardı. AVTER ile otobüsçüler arasında köprülerin atılmasına sebep olan esas ücret ise Otogar’da beklemek durumunda olan otobüslerden alınan saat başı ücret. Edinilen bilgilere göre önceleri 1 TL olan saat başı ücret, bir süre sonra 3 TL’ye bir ay kadar önce de 5 TL’ye çıkarıldı.

Bir çevik kuvvet otobüsü, Cuma günü güvenlik önlemleri için Otogar'da bekletildi.

Bir otobüs firmasının yetkilisi saat başı ücret ile ilgili konuşmasında şu örneği verdi: “Örneğin Isparta’dan gelen aracımız sabah saat 07:30’da giriş yapıyor. Bu aracın çıkış saati ise akşam 21.00. Bu araç ortalama 12 saat garda kalıyor. Bu araç çıkış yaptığı esnada alınan ücret 185 TL. Kimi gün bu ücreti karşılayacak kadar dahi yolcu olmuyor araçta. Bu durumun sürdürülmesi mümkün değil”.

Yeni Diyarbakır firmasının yetkilisi Şehmuz Sukuti ise “Kimi zaman otobüsün bakıma girmesi gerekir. Bazı durumlarda bakım işlemi 1-2 gün sürebiliyor. Bu da her geçen saat için 5 TL ödenmesi anlamına geliyor. Çoğu firma bu parayı ödememek için, otobüste sorun da olsa yola çıkıyor” dedi.

'5 lirayı kaldıramıyoruz'

Sukuti, Otogar’ın güvenliğinden temizliğine kadar bir dizi sorun yaşadıklarını öne sürerek, “Özellikle saat başı alınan 5 TL’yi kaldırmaz duruma geldik. AVTER yetkilileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Talebimiz bu ücretin kaldırılması. Eğer bu konuda bir çözüme gidilemezse Pazartesi (bugün) veya salı günü eylem yapacağız. Otogar’a giriş çıkışları otobüsler ile kapatacağız. Bu sayede sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

75 lira yerine 110 lira

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tekeli ise, keyfi uygulamalar nedeni ile otogar sektörünün bir dizi sorun yaşadığına işaret ederek, “Temmuz ayının ilk günlerinden beri de süre gelen haksız terminal çıkış ücreti ve otopark ücreti uygulaması ile İstanbul Bayrampaşa Otogarı’nda, 75 TL'lik terminal giriş çıkış ücreti 100TL'ye ve ‘otopark alanı kullanılsın kullanılmasın’, ilk saati 10 TL olan otopark ücreti alınmaya başlandı. Örneğin, bir otobüs yolcusunu indirip aynı perondan yolcusunu alıp çıktığında eskiden 75 TL öderken şimdi 110TL en az öder hale geldi. Yani, son 60 günde ortalama günde iki bin aracın fazladan verdiği tutar en az 4.2 Milyon TL olarak hesaplanıyor” dedi.

'Kendin yap, kendin işlet uygulaması gelmeli'

TOFED Başkan Yardımcısı Tekeli sorunun çözümüne ilişkin ise “Mevcut hatalı uygulamalar, fahiş fiyatlı kira, ortak gider ve hatalı yönetimlerden de acilen vazgeçilmesi gerekiyor. Gaziantep örneği gibi esnafın kendi yapıp kendi işlettiği başarılı uygulamalar olabileceği gibi, AŞTİ gibi belediye tarafından başarıyla yönetilen terminallerde olabilir. İstanbul Bayrampaşa Otogarı işletmecisinin belediyeyle olan son 4 yıllık süresi bitiminde, sektöre yine ihtiyacı olacağını göz ardı etmeyerek bu yüksek terminal çıkış ücretinden vazgeçmesini bekliyoruz. Aksi takdirde İBB ya terminal yönetimini devralmalı ya da otobüsçülerin kullanabileceği Alibeyköy Cep Terminali gibi alternatifleri oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

AVTER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Otogar’ın fiziki altyapısı yetersiz. Özellikle güvenlik ve asayiş ile ilgili bir dizi sıkıntı var. Bunları ilgililer ile de bir çok kez paylaştık. Saat başı alınan 5 TL ile ilgili ise durum şu. Otogar’da park alanı yetersiz. Özellikle uzak illerden gelen araçlar alt katlara park edilince Otogar şişiyor. Dışarıdan gelen araçlar da giremiyor. Biz bu sorunu ilgili firmalar ile de paylaştık. Araçlarını Otogar dışında park etmelerini istedik. Ancak sonuç alınamadı. 5 liralık ücreti ise caydırıcı unsur olarak koyduk. Sorunu çözmeye çalışıyoruz. Okulların açılması ile birlikte bir rahatlama olacaktır. Dolayısı ile bu fiyat (5 TL) 2-3 liraya gerileyebilir. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz” dedi. Mustafa Yıldırım, planlandığı gibi Otogar giriş-çıkışının trafiğe kapatılması durumunda, Emniyet’in yanı sıra AVTER olarak kendilerinin de gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etti.