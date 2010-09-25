-OTOBÜS EMEKÇİLERİ SİGORTADAN BİHABER ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaptığı denetimlerde şehir içi otobüs işletmelerinde görüşülen işçilerin 5'te 4'ünün kayıt dışı olduğu belirlendi. Kurum geçen yıl bazı sektörlere yönelik olarak denetimler gerçekleştirdi. SGK görevlileri, sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde görüştükleri işçilerin sigortalılık durumuna ilişkin tespitlerde bulundu. Kurum geçen yıl sektör denetimlerini ''fırın işletmeleri'', ''şehir içi otobüs işletmeleri'', ''hastaneler'', ''yapı denetim işletmeleri'' ve diğer alanlara yönelik gerçekleştirdi. Fırın işletmelerinde 350 işçi ile görüşüldü, işçilerin 116'sının kayıt dışı olduğu belirlendi. Denetim sonucu 1 milyon 168 bin 617 lira ek matrah çıkarıldı, 859 bin 51 lira idari para cezası kesildi. Bu alandaki kayıt dışılık oranı yüzde 33,14 olarak tespit edildi. Şehir içi otobüs işletmelerinde ise çok daha kötü bir tabloyla karşılaşıldı. Kurum görevlileri, sektörde çalışan 549 kişiyle görüştü. Bu kişilerin 453'ü kayıt dışı çıktı. Kayıt dışılık oranı yüzde 82,5'i buldu. Denetlenen işletmelere 1 milyon 732 bin 281 lira ek matrah çıkarıldı, 3 milyon 338 bin 147 lira idari para cezası verildi. Denetlenen sektörler içerisinde en olumlu tablo ise hastanelerde çıktı. Hastanelerde bin 390 kişiyle görüşme yapıldı. Görüşülenlerin 144'ünün kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi. Kayıt dışılık oranı yüzde 10,3 olarak tespit edildi. İşletmelere 866 bin 83 lira ek matrah çıkarıldı, 388 bin 965 lira da idari para cezasına hükmedildi. Yapı denetim işletmelerinde de bin 82 kişiyle görüşüldü. Bu kişilerin 675'inin kayıt dışı olduğu belirlendi. Sektörde yüzde 62,38 gibi yüksek bir kayıt dışılıkla karşılaşıldı. Yasaya aykırılıklar nedeniyle işletmelere 8 milyon 282 bin 978 lira ek matrah çıkarıldı, 1 milyon 456 bin 222 lira idari para cezası verildi. Ayrıca çeşitli sektörlerde 2 bin 285 işçiyle temas kuruldu. Çalışanların bin 382'sinin kayıt dışı olduğu tespit edildi. Bu kapsamdaki işletmelere 2 milyon 764 bin 61 lira ek matrah çıkarıldı, 2 milyon 665 bin 825 lira idari para cezası kesildi. Toplamda çıkarılan ek matrah 14 milyon 814 bin 20 lirayı, kesilen idari para cezası da 8 milyon 708 bin 211 lirayı buldu.