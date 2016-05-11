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Dünya

Otobüs durağında porno film gösterdiler!

İsveç'in Malmö şehrinde, bir otobüs durağındaki ekranlar kimliği belirsiz kişilerce hacklendi

11 Mayıs 2016 01:27

İsveç'in Malmö şehrindeki bir otobüs durağındaki ekrandan uzun bir süre porno film yayınlandı.

Malmö'deki ana otobüs duraklarındaki ekranlardan birisi siber saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, gösterilen pornonun dakikalarca yayında kaldığını aktardı. 

Olayın ülke çapında geniş yankı bulmasının ardından ekranları işleten firmadan konuyla alakalı olarak inceleme başlattıkları bilgisi kamuoyuna duyuruldu.

Ayrıca şirket sözcüsü, sistemin güvenli olması gerektiğini söyleyerek, çok üzgün olduğunu belirtti. Bunlara ek olarak, olayın nasıl meydana geldiği konusunda da net bir bilgilerinin olmadıklarını ama en kısa süre içerisinde olayın çözüleceğini ekledi.

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