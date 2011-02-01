-OTOBÜS DEVRİLDİ: 35 YARALI KIRŞEHİR (A.A) - 01.02.2011 - Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı. İstanbul'dan Malatya'ya giden Fikret Tuğran yönetimindeki 44 LH 688 plakalı yolcu otobüsü, Mucur ilçesi Çamlık bölgesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Fikret Tuğran ile yolcular H. İbrahim İleri, Levent Koç, Kenan Şarlı, Metin Erdem, Tuğba Teke, Cemal Apaydın, Berat Karakoç, Behçet Bengeşik, Şahide Kabakçı, Fatma Üna, İsmail Kürkçü, Nevzat Özakkoç, Emine Hazar, Miyase Şirin, Ünal Dilek, Derviş İnce, Şiray İkbal, Ercan Güler, Ezgi Tay, Metehan Tay, Kiraz İkbal, Gülşen Kürkçü, Pınar Doğan, Yıldız Doğan, Süleyman Turan, Faruk Kaya, Gamze Kiyat, Kemal Patlar, Mehmet Poyraz, Pelin Doğan, İsmail Doğan, Metin Erdem, Abdullah Güler ve Irak vatandaşı Jamal H. Ahmet yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mucur ve Kırşehir Devlet Hastanelerine kaldırıldı.