Otobüs devrildi: 18 ölü

ABD’nin Phoenixville kentinde Thomas Daley (45) isimli bir kişinin, sahibi olduğu yedi dairenin banyo ve yatak odalarına gizlediği kameralarla, son 20 yılda 34 kadın kiracısını izleyip, görüntüleri kasete çektiği ortaya çıktı.



Polis, Daley’in evinin bodrumunda son derece sofistike bir sistem kurduğunu ve internet aracılığıyla kadınları izlediğini belirtti. Mahkemeye rapor sunan bilirkişi, Daley’in mini kameraları aynaların arkasına, tavandaki havalandırma boşluklarına ve kabinlere gizlediğini, bazı kameraların ışık açıldığında çalışmaya başladığını bildirdi. Daley, suçlu bulunduğu takdirde 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

