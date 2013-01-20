T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otobüs devrildi: 15 öğrenci yaralı

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Şoför ve 29 öğrenciden 15'i yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

20 Ocak 2013 17:24

Çukurova Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu, şoför ve 15 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

 

4 öğrencinin durumu ciddi

 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay bugün sabah 07:00 sıralarında, Adana- Aksaray karayolu Belkaya Beldesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Adana'ya geziden dönen Çukurova Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 35 yaşındaki Ahmet Güleç yönetimindeki otobüs, iddiaya göre yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada şoför Güleç ile birlikte otobüs de bulunan 29 öğrenciden 15'i yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli, Aksaray ve Niğde'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
 

ETİKETLER

kazaöğrenciotobüsşarampol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24