Otobüs devrildi: 15 öğrenci yaralı

Çukurova Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu, şoför ve 15 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

4 öğrencinin durumu ciddi

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay bugün sabah 07:00 sıralarında, Adana- Aksaray karayolu Belkaya Beldesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Adana'ya geziden dönen Çukurova Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 35 yaşındaki Ahmet Güleç yönetimindeki otobüs, iddiaya göre yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada şoför Güleç ile birlikte otobüs de bulunan 29 öğrenciden 15'i yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli, Aksaray ve Niğde'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.