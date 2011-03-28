-OTOBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 46 YARALI BİLECİK (A.A) - 28.03.2011 - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. Alanya'dan İstanbul'a giden Tuğrul Sesli (52) yönetimindeki 34 YP 2008 plakalı yolcu otobüsü, Bozüyük-Mekece çevre yolunun Kütahya yol kavşağında şarampole devrildi. Kazada, muavin Muhammet Dere (24) otobüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. 46 kişinin de yaralandığı kazada, yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır Nihavent Başkurt, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, yaralı sayının fazla olması nedeniyle, ilçede görev yapan ve nöbetçi olmayan doktorlar da hastaneye getirildi.