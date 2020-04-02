Otobüs biletleri uçak fiyatlarını geçti, İstanbul-Van arası 500 lira!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında şehirler arası otobüs taşımacılığına getirilen izin belgesi ve kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükseldi. Normalde 190 lira olan İstanbul-Van otobüsleri 500 liraya kadar yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilin valiliğine gönderdiği yolcu taşımacılığı genelgesi ile şehirler arası otobüs taşımacılığı izne bağlandı.

Kararın ardından salgın öncesinde günlük 7 bin 700 dolayında sefer ile ortalama 220 bin civarında yolcu taşınırken bu rakam 30 binlerin altına kadar geriledi.

Bakanlığın genelgesi ile sefere çıkacak yolcu otobüslerinde taşınacak yolcu sayısı da bir koltuk boş bırakmak şartı ile yarı kapasiteyi geçemiyor. Bu da 100 koltuklu bir araçta 50 yolcunun taşınması anlamına geliyor.

İstanbul-Antalya 300, İstanbul-Van 500 lira

Kısıtlı sayıda sefer düzenleyen otobüs firmaları ise kapasitelerinin yarı oranında çalışmalarından kaynaklı mevcut bilet fiyatlarını iki katına çıkardı.



Düşük koltuk kapasitelerinden kaynaklı bilet fiyatlarında yaşanan artış sonrası otogarlarda İstanbul-Antalya 300 TL, İstanbul-Adana 350 TL, İstanbul-Mardin 280 TL, İstanbul-Şanlıurfa 350 TL, İstanbul-Van için ise 500 TL'ye kadar bilet fiyatları konuşulmaya başlandı.

Gelir gideri dengelemek için bu yönteme başvurduklarını kaydeden otobüs firmaları ise Ulaştırma Bakanlığı'nın kendilerine bir tarife çıkardığını ve bu tarifeye göre biletleme işlemi yaptıklarını öne sürerken kimi firmaların bu rakamların da üzerine çıkarak 3 katı fiyat talep ettiği öne sürüldü.

Uçak bileti bulunamıyor

Öte yandan salgın sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tüm uçuşlar durdurulurken kısıtlı sayıda il, tarih ve kapasite ile uçuşlarını sürdüren Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını devam ettirdiği 14 il için ise yakın tarihlerde bilet bulmak neredeyse imkansız.

THY'nin İstanbul- Van uçuşu için en yakın bu ayın 15'inde bilet bulunabilirken, fiyatlar ise 320 TL'den başlayıp 545 TL'ye kadar çıkıyor.