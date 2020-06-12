Otobüs bileti tavan fiyatı yeniden belirlendi: İşte yeni ücret tarifesi

Karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi yeniden belirlendi. Karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında tavan ücretlerde yapılan indirim sonrası; gidilen mesafeye bağlı olarak 70 TL ile 375 TL arasında ücret ödenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

Bakanlığın konu ile ilgili tebliği Resmî Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacak.