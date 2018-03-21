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Otobüs bagajındakı peynir bidonlarından eroin çıktı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, polisin TEM'de durdurduğu otobüste yapılan aramada peynir bidonlarının içerisindeki 8 kilo 260 gram eroin ele geçirilirken, otobüsteki bir yolcu gözaltına alındı

21 Mart 2018 14:25

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, polisin TEM\'de durdurduğu otobüste yapılan aramada peynir bidonlarının içerisindeki 8 kilo 260 gram eroin ele geçirilirken, otobüsteki bir yolcu gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otobüsü TEM\'in Sapanca mevkiinde bir tesise yönlendirerek durdurdu. İstanbul\'a giden otobüsün bagajında bulunan 2 peynir bidonunda yapılan incelemede, bidonların içerisinden 22 paket halinde 8 kilo 260 gram eroin bulundu. Otobüste bulunan yolculardan N.K. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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